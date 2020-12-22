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Трамп попытается опровергнуть итоги президентских выборов в Конгрессе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп встретился в понедельник с группой законодателей-республиканцев, чтобы попытаться в Конгрессе доказать, что президентские выборы 3 ноября, выигранные демократом Джо Байденом, были сфальсифицированы, сообщают СМИ.

"Несколько членов Конгресса только что закончили встречу в Овальном кабинете с президентом Дональдом Трампом, готовясь дать отпор мошенничеству с голосами избирателей в связи с ростом доказательств этого. Оставайтесь с нами", - написал в своем твиттере глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

Источники сообщают, что на встрече присутствовали близкие сторонники Трампа из Палаты представителей.

Конгресс 6 января должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, которые подтвердили победу Байдена. Поскольку большинство в Палате представителей Конгресса принадлежит демократам, у Трампа практически нет шансов опровергнуть результаты выборов.

Ранее попытки Трампа оспорить в судах результаты выборов в некоторых штатах не имели успеха.

США Джо Байден Дональд Трамп

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