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BioNTech готова создать вакцину от нового штамма COVID-19 за 6 недель

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава BioNTech Угур Шахин во вторник заявил, что его компания могла бы, в случае необходимости, представить вакцину от нового штамма COVID-19 в течение шести недель, передают европейские СМИ.

"Технически, мы могли бы представить новую вакцину в течение шести недель", - заявил Шахин, отметив, что особая технология производства вакцины его компании позволяет этого добиться в столь сжатые сроки.

Он также предположил, что уже разработанная его компанией совместно с американским концерном Pfizer вакцина будет эффективна и против мутации коронавируса, распространившейся в Великобритании.

"Мы узнаем это наверняка, если будут проведены исследования, и это займет у нас около двух недель. Но вероятность того, что наша вакцина работает (против нового штамма - ИФ), очень высока", - добавил ученый.

"Британская" мутация коронавируса

Новый штамм обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. С тех пор он распространялся в этом районе. В настоящее время проводятся исследования, чтобы лучше понять, насколько быстро он распространяется, и связано ли это с самим штаммом или с комбинацией разных факторов.

По данным агентства Associated Press, представители британских органов здравоохранения заявляли: несмотря на то, что эта мутация вируса циркулирует по Англии с сентября, только на прошлой неделе официальные лица посчитали, что у них достаточно доказательств заявить о более высокой заражаемости данным штаммом, нежели другими типами COVID-19.

При этом они не уверены, что этот штамм родом из Великобритании. Однако, порядка 60% новых случаев заражения в Лондоне вызваны именно им, заявил главный советник британского правительства по науке Патрик Валланс.

Хроника 09 января – 22 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
BioNTech Угур Шахин Коронавирус Великобритания

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