Протестующие попытались поставить палатки в центре Еревана

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Демонстранты пытаются установить палатки площади Республики в центре Еревана, полиция препятствует этому.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", полиция пыталась воспрепятствовать установлению палаток, однако разрешила после вмешательства депутатов оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения".

Участники акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявляют, что установление палаток является их конституционным правом.

Ранее у здания МИД республики в Ереване произошли столкновения между полицией и требующими отставки Пашиняна демонстрантами.

Как сообщал корреспондент "Интерфакса", часть протестующих окружила здание правительства, другая часть - здания генпрокуратуры и административное здание, где располагаются МИД, Минюст, Минобразования. Здание правительства оцеплено пятью рядами полицейских.

Все здания находятся по периметру главной в Ереване площади Республики.

Акции у зданий различных ведомств проходят параллельно с митингом оппозиции на площади Республики.