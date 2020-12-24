Армянская оппозиция анонсировала бессрочный сидячий протест у здания правительства

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в четверг начали шествие к зданию генеральной прокуратуры в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявил, что после шествия протестующие вернутся к зданию правительства, где начнут бессрочную сидячую акцию протеста.

Перед шествием участники акции забросали яйцами здание правительства.

Ранее сообщалось, что утром на площади Республики в Ереване у здания правительства началась акция протеста сторонников отставки Пашиняна.

Беспорядки в Армении начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян вместе с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении обострившегося 27 сентября военного конфликта в Нагорном Карабахе. В соглашении говорилось о вводе миротворцев и передаче нескольких районов в регионе Азербайджану. В Армении это восприняли как капитуляцию, в стране начались протесты с требованием отставки премьер-министра.