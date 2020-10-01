Карантин в Израиле продлили до 14 октября

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля решило продлить общенациональный локдаун до 14 октября, пишет Ha'aretz. Ранее предполагалось, что он будет продолжаться только до 10 октября.

Также правительство ограничило политические акции протеста. Теперь гражданам можно их устраивать или в них участвовать на расстоянии не дальше километра от дома. Численность акции не должна превышать 20 человек. Ранее эти меры одобрил кнессет.

Кроме того, чиновники ввели штраф в 500 шекелей на время праздника Суккот за посещение чужого праздничного шалаша - сукки.

В знак протеста против ограничения митингов сотни жителей Тель-Авива вышли на улицы вечером в среду. Четырех человек задержали за нападения на полицейских.

Режим изоляции начал действовать в Израиле с 18 сентября, через неделю после начала его ужесточили.

На утро 1 октября, по данным Минздрава, за сутки число активных случаев коронавирусной инфекции выросло на 8919 и достигло 68 811. 206 заболевших находятся на аппаратах ИВЛ. С начала пандемии общее число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 248 133, умер 1571 заболевший.