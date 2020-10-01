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Карантин в Израиле продлили до 14 октября

Карантин в Израиле продлили до 14 октября
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля решило продлить общенациональный локдаун до 14 октября, пишет Ha'aretz. Ранее предполагалось, что он будет продолжаться только до 10 октября.

Пандемия коронавируса

Также правительство ограничило политические акции протеста. Теперь гражданам можно их устраивать или в них участвовать на расстоянии не дальше километра от дома. Численность акции не должна превышать 20 человек. Ранее эти меры одобрил кнессет.

Кроме того, чиновники ввели штраф в 500 шекелей на время праздника Суккот за посещение чужого праздничного шалаша - сукки.

В знак протеста против ограничения митингов сотни жителей Тель-Авива вышли на улицы вечером в среду. Четырех человек задержали за нападения на полицейских.

Режим изоляции начал действовать в Израиле с 18 сентября, через неделю после начала его ужесточили.

На утро 1 октября, по данным Минздрава, за сутки число активных случаев коронавирусной инфекции выросло на 8919 и достигло 68 811. 206 заболевших находятся на аппаратах ИВЛ. С начала пандемии общее число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 248 133, умер 1571 заболевший.

Повторный локдаун в Израиле

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В Израиле в последний месяц резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Это произошло после того, как страна ослабила ограничительные меры. За последнюю неделю ежесуточный прирост случаев коронавируса в среднем составлял 7 тысяч В рамках повторного локдауна жители должны оставаться в радиусе одного километра от дома, а все частные предприятия, кроме тех, без которых нельзя обойтись, закрытыГражданам разрешается обратиться за медицинской помощью, отправиться на работу, в магазин за товарами первой необходимости, к человеку, который нуждается в срочной помощи и на похороныПрекратили работу торговые центры, магазины промышленных товаров, туристические объекты, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, спортивные залы и бассейны Синагоги, в соответствии с рекомендациями правительства, можно будет открыть только 27-28 сентября на время праздника Йом-Кипур (день покаяния, отпущения грехов) для небольших групп людейНа улицах страны размещены около 7 тыс. полицейских и военнослужащих, которые следят за соблюдением мерШтраф для физических лиц за нарушения ограничительных мер составляет $145, для юридических - $1450Правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страныОбщее число выявленных заражений COVID-19 в Израиле составляет более 214 тыс., из них 1,3 тыс. инфицированных скончались
В Израиле в последний месяц резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Это произошло после того, как страна ослабила ограничительные меры.
Хроника 09 января – 01 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Израиль Кнессет Тель-Авив коронавирус

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