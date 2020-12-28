Минобороны Армении опровергло сообщения СМИ о боях в Гадрутском районе

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении заявило, что сообщения азербайджанских СМИ о боях в Гадрутском районе не имеют под собой оснований.

"Ряд азербайджанских СМИ сообщают о возобновившихся боях между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. Сообщается о погибших и раненых с обеих сторон. Напомним, что село Тог находится под полным контролем азербайджанских ВС", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Согласно сообщению, Армия обороны Нагорного Карабаха "строго соблюдает режим прекращения огня".

"Ни одно подразделение не участвовало ни в одном действии на данном участке. Более того, подразделениями Армии обороны не зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия. Тем не менее, армянская сторона пытается выяснить дополнительную информацию", - отметили в Минобороны Армении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе шли с 27 сентября по 9 ноября. После подписания трехстороннего заявления президентов РФ и Азербайджана и премьер-министра Армении в Нагорный Карабах ввели российский миротворческий контингент.

11 декабря в Гадрутском районе Карабаха уже было зафиксировано нарушение режима прекращения огня. В Минобороны Армении заявили о нападении азербайджанских военных на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Гадрутском районе. Азербайджанская сторона обвинила армянских военных в вооруженной провокации. После вмешательства российских миротворцев обстановка в районе нормализовалась.

Спустя несколько дней премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы попали в окружение азербайджанских войск в Гадрутском районе, в Минобороны РФ эту информацию опровергли.