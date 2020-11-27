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Президент Бразилии отказался прививаться от COVID-19

Жаир Болсонару также заявил, что не будет требовать от бразильцев всеобщей вакцинации

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару, переболевший COVID-19 и, несмотря на это, отрицающий его опасность, заявил, что не собирается прививаться вакциной от коронавируса.

"Я вам говорю, что не собираюсь ее (прививку - ИФ) делать, и это мое право", - сказал он, выступая с видеообращением, которое транслировалось в его социальных сетях.

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Политик добавил, что не будет требовать от бразильцев всеобщей вакцинации. Болсонару также усомнился в эффективности ношения маски в качестве средства защиты от заражения.

Президент Бразилии, который в начале пандемии неоднократно ставил под вопрос опасность коронавируса, пренебрегал ношением маски и социальной дистанцией, в итоге заболел коронавирусом в июле. Спустя несколько недель он выздоровел, но позицию относительно COVID-19 не изменил.

Он также выражал сомнения относительно эффективности программ вакцинации и даже шутил, что обязательная прививка будет нужна только его собаке.

Бразилия - одна из самых пострадавших от коронавируса стран в мире после США и Индии. Там с начала пандемии коронавирусом заразились более 6,2 млн человек, скончались более 171,4 тыс.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 27 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Жаир Болсонару Бразилия Коронавирус

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