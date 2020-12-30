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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:11Заразились
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Что случилось этой ночью: среда, 30 декабря

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Трое российских военных ранены в Сирии. Боевики обстреляли бронетранспортер российской военной полиции в Идлибе. Военные охраняли вывод людей с турецкого наблюдательного поста.

– Мадуро пообещал вакцинировать 10 млн венесуэльцев за полтора месяца. Венесуэла закупила партию российской вакцины "Спутник V". Кандидатов на вакцинацию будут отбирать с учетом профессии и риска по показаниям.

– Команда Трампа не оставила попыток оспорить результаты выборов. Она считает, что в штате Висконсин мошенничали с избирательными бюллетенями. Коллегия выборщиков уже проголосовала за Джо Байдена.

– Инвесткомпания сына Абрамовича выкупает доли у других мажоритариев Zoltav. Для приобретения акций нужно получить разрешение Федеральной антимонопольной службы России. Zoltav занимается добычей нефти.

– Россия разгромила Австрию на молодежном ЧМ и досрочно вышла в плей-офф. Игра завершилась со счетом 7:1. У России осталась одна игра в групповом этапе турнира.

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