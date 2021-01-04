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ЧС из-за коронавируса может быть объявлена в столичном регионе Японии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что правительство рассматривает возможность введения режима чрезвычайной ситуации в столичном регионе Токио в связи с распространением коронавируса.

"Мы начинаем рассматривать вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации", - сказал премьер на пресс-конференции в понедельник.

Он также объявил о принятии решительных мер в области профилактики распространения инфекции, включая пограничный контроль, медицинское обслуживание и раннюю вакцинацию.

"Я сам возьму на себя инициативу и сделаю прививку", - сказал Суга, добавив, что правительство готовится начать вакцинацию от коронавируса к концу февраля.

В субботу губернатор Токио Юрико Койкэ и губернаторы трех близлежащих префектур Сайтама, Тиба и Канагава обратились к центральному правительству с просьбой о ведении режима ЧС в связи с быстрым ростом числа заражений коронавирусом в стране в последнее время.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Японии на утро понедельника с начала пандемии выявлено более 245 тыс. инфицированных коронавирусом и 3,4 тыс. летальных исходов.

Несмотря на ухудшение в стране ситуации с COVID-19, Суга подтвердил решимость правительства провести Олимпийские игры в Токио летом текущего года.

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