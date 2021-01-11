Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Как свежая пища может стать отравой, жестокие видеоигры во взрослом возрасте, а также опровергнутая гипотеза о связи пролактина и сексуальной активности

Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские ученые подвели итоги десятилетнего долгосрочного исследования с участием 500 добровольцев и пришли к выводу, что чрезмерное увлечение жестокими видеоиграми в подростковом возрасте не связано с уровнем агрессии после 20 лет. Однако стойкий, но не чрезмерный интерес подростков к жестоким видеоиграм оказался все же связан с уровнем агрессии во взрослом возрасте.

- Исследователи опровергли гипотезу о природе постэякуляторного рефрактерного периода. Эксперименты проводили на мышах. Хотя эти результаты нельзя автоматически переносить на человека, авторы полагают, что распространенную идею о том, что пролактин подавляет эрекцию после совокупления, можно считать опровергнутой.

- 256-кубитный программируемый квантовый симулятор помог обнаружить новые квантовые фазы.

- Нидерландские ученые выяснили, что любящие уединение люди чаще подвергаются социальному исключению во многом потому, что другие видят в них не самых приятных в общении людей.

- Почему снежинки принимают форму шестиугольных звезд? Ученые до сих пор не могут разгадать эту загадку. В этом материале рассказывается о том, что физики знают о снежинках и какой необычной формы они могут быть при определенных условиях.

- Когда-то медики прописывали кровопускание своим пациентам в любой ситуации. В этой статье можно узнать о том, кому впервые пришла в голову подобная мысль, с чем она была связана и зачем в наши дни некоторые врачи вновь обращаются к этой практике.

- Есть популярная версия, что Рождество праздновали еще до рождения Христа. Просто "именинником" был Митра. Кто это такой и почему он был популярен среди римских военных – N+1 провел экскурс в запутанную историю римских солнечных культов.

- После создания атомной бомбы ученые пытались запретить свое изобретение. В том, как именно можно поменять мир при помощи атомного оружия, мнения ученых и политиков разошлись. О том, почему им не удалось договориться с людьми из Вашингтона под конец Второй мировой – в этой статье.

- Отравиться можно не только просроченными или зараженными продуктами. Сайт N+1 сделал подборку примеров того, как свежая еда может отправить в больницу или даже убить человека.