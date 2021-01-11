Что случилось этой ночью: понедельник, 11 января

Досрочная отставка мэра Якутска, итоги выборов в Киргизии и Казахстане, дела о терроризме после беспорядков в Капитолии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем. Она попросила своего первого заместителя Евгения Григорьева возглавить город до выборов нового мэра, которые должны пройти весной. Официальное решение об отставке Авксентьевой примет Якутская городская дума на ближайшей сессии 14 января.

- Садыр Жапаров побеждает на досрочных президентских выборах в Киргизии. После ручного подсчета более 74% бюллетеней у него 83,9% голосов, у его ближайшего соперника Адахана Мадумарова - 5,56%. Мадумаров уже заявил, что не признает результаты выборов, поскольку они проходили с нарушениями. В ЦИК Киргизии сообщили о 50 жалобах на нарушения в ходе выборов и заверили, что рассмотрят все обращения. На проходившем одновременно с президентскими выборами референдуме о форме правления в Киргизии более 81% голосов было отдано за президентскую форму правления.

- Партия власти "Нур Отан" уверенно побеждает на парламентских выборах в Казахстане. Согласно экзит-полам, "Нур Отан" набирает 72% голосов избирателей, "Ак Жол" - 10%, "Народная партия Казахстана" - 9%. Остальные партии не смогли преодолеть 7%-ый проходной барьер. Явка составила 63,3%. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже поздравил однопартийцев с убедительной победой.

- После беспорядков в Капитолии возбуждено по меньшей мере 25 дел о внутреннем терроризме. Мэр Вашингтона призвала министерство внутренней безопасности США усилить меры по обеспечению безопасности столицы в преддверии инаугурации Джо Байдена. Между тем Палата представителей продолжает попытки досрочно отрешить Дональда Трампа от власти: в понедельник нижняя палата Конгресса предложит вице-президенту США Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к конституции для отстранения Трампа.

- Алжир зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V". Это первая страна в Африке, выдавшая регистрацию разработанной в России вакцине от коронавируса. По данным РФПИ, всего "Спутником V" привились уже более 1,5 млн человек.