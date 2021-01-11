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Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии с более 80% голосов

Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии с более 80% голосов
Садыр Жапаров
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Садыр Жапаров по результатам ручного подсчета более 74% бюллетеней лидирует с 83,9% голосов на прошедших в минувшее воскресенье досрочных выборах президента Киргизии, следует из данных на сайте ЦИК республики.

Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 5,56% голосов.

В Центральную избирательную комиссию поступили протоколы с 1 816 избирательных участков.

По итогам подсчета 98% голосов, поступивших из автоматически считывающих данные урн, Жапаров побеждает на досрочных президентских выборах в Киргизии с 79,2% голосов.

Всего за пост президента Киргизии на досрочных выборах, которые прошли в воскресенье, боролись 17 кандидатов. Явка избирателей составила более 39%.

Вместе с досрочными выборами главы государства в Киргизии в воскресенье прошел референдум о форме правления. 81% избирателей проголосовали за президентскую форму правления в республике, 10,94% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,45% избирателей проголосовали "против всех".

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Киргизия Садыр Жапаров Адахан Мадумаров

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