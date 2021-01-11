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Палата представителей США предложит Пенсу отстранить Трампа от власти

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что в понедельник нижняя палата американского Конгресса рассмотрит резолюцию с предложением вице-президенту США Майку Пенсу начать процесс отстранения от власти президента Дональда Трампа с применением 25-поправки.

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"Эта резолюция призывает вице-президента созвать и мобилизовать кабинет министров для приведения в действие 25-й поправки, объявляющей президента неспособным исполнять свои служебные обязанности, после чего вице-президент немедленно приступит к исполнению обязанностей президента", - говорится в распространенном заявлении Пелоси.

Проект резолюции был подготовлен рядом конгрессменов-демократов.

Спикер отметила, что Палата представителей будет ждать ответ Пенса в течение 24 часов. Если он не будет получен, конгрессмены "приступят к принятию закона об импичменте".

Пелоси подчеркнула, что следует "действовать безотлагательно, поскольку этот президент представляет непосредственную угрозу" для конституции США и американской демократии.

25-я поправка к конституции США допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Как ранее сообщил телеканалу CNN источник, близкий к Пенсу, вице-президент не исключил применения 25-й поправки в отношении Трампа, если президент "станет более нестабильным". В то же время, по словам собеседников агентства Bloomberg, Трамп не считает, что члены его кабинета попытаются сместить его с поста при помощи 25-ой поправки.

По словам одного из источников агентства, сам Пенс отвергает эту идею как невыполнимую. По словам другого источника, Пенс возможность применения 25-ой поправки даже не обсуждал.

Штурм Капитолия

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США Нэнси Пелоси Дональд Трамп Майк Пенс

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