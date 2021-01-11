Наблюдатели ШОС признали легитимными выборы президента в Киргизии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Досрочные выборы президента и референдум о форме правления в Киргизии прошли в минувшее воскресенье без нарушений и в рамках законодательства республики, заявил в понедельник генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов в ходе видеоконференции с участием наблюдателей миссии от международной организации.

"Миссией наблюдателей ШОС во время прошедших в Киргизии досрочных выборов президента и референдума не отмечены нарушения норм действующего законодательства. Выборы состоялись в атмосфере открытости и прозрачности", - сказал Норов.

"Досрочные выборы и референдум проведены в соответствии с действующим законодательством и принятыми Киргизией международными обязательствами", - отметил генсек ШОС.

По последним данным, на досрочных президентских выборах с более 80% голосов лидирует Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране в октябре минувшего года после беспорядков, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

Всего за пост президента Киргизии на досрочных выборах, которые прошли в воскресенье, 10 января, боролись 17 кандидатов. Явка избирателей составила более 39%.

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

По его инициативе в стране 10 января также состоялся референдум о форме правления. По данным ЦИК, 81% избирателей проголосовали за президентскую форму правления в республике, 10,94% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,45% избирателей проголосовали "против всех".