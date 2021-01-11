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Жапаров пообещал установить в Киргизии "диктатуру закона"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Победитель досрочных выборов президента Киргизии Садыр Жапаров заявил о намерении установить в стране "диктатуру закона и справедливости", призвал других кандидатов в президенты к единству и совместной работе.

"После полноценного вступления в должность президента намерен советоваться по вопросам развития государства с другими кандидатами в президенты. Призываю их к единству и совместной работе ради общей цели - развития государства", - заявил Жапаров во время концерта в Бишкеке в честь его победы на президентских выборах.

На концерт на центральную площадь Ала-Тоо в центре столицы пришли около 1 тыс. человек.

Смена власти в Киргизии

Жапаров заявил, что за независимую 30-летнюю историю Киргизии никто не брал на себя ответственность, "преследуя личные корыстные цели".

"Пришло время поставить точку клановому правлению в стране. С сегодняшнего дня начинаются шаги по развитию государства", - подчеркнул он.

"У нас есть ряд идей для развития экономики страны, со своей стороны я готов приложить максимальные усилия для этого. Могу вас заверить, что выполню все свои обещания, которые были даны ранее, потому что мы ждали этого дня 30 лет. С каждым новым президентом, каждым новым парламентом мы надеялись, что ситуация изменится", - сказал Жапаров.

"Хочу заверить всех, что в стране не будет диктатуры одного человека, будет диктатура закона и справедливости", - заявил он.

По последним данным ЦИК Киргизии, после ручного подсчета более 81% бюллетеней на досрочных президентских выборах с 84% голосов побеждает Жапаров, пришедший к власти в Киргизии после беспорядков в октябре 2020 года. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 5,52% голосов. Явка составила более 39%.

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Вместе с президентскими выборами в Киргизии в минувшее воскресенье, 10 января, состоялся референдум о форме правления в республике. По последним данным, за переход к президентской форме правления, инициированный ранее Жапаровым, проголосовали более 85% избирателей. 7,8% избирателей выбрали парламентскую республику, 3,89% избирателей проголосовали "против всех".

Садыр Жапаров Киргизия

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