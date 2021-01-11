Член ЕК сравнил значение блокировки аккаунтов Трампа с терактами 11 сентября

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Член Европейской комиссии по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон считает, что акции протеста в Капитолии и отключение аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях демонстрирует изменение роли цифровых платформ в жизни людей.

"Точно так же, как 11 сентября 2001 года ознаменовало смену парадигмы глобальной безопасности, 20 лет спустя мы становимся свидетелями изменения роли цифровых платформ в нашей демократии", - говорится в статье Бретона, опубликованной в газете Politico.

При этом он выразил недоумение в связи с тем, что компания может самостоятельно, не предпринимая никаких дополнительных демаршей, блокировать страницу президента США.

"Тот факт, что генеральный директор компании может отключить громкоговоритель президента без сдержек и противовесов, вызывает недоумение. Это не только подтверждение мощи этих платформ. Это показывает, как слабо наше общество организовано в цифровом пространстве", - считает он.

Бретон указал на то, что теперь социальные сети и компании, владеющие ими, должны признавать свою ответственность за принимаемые решения.

"То, что происходит в сети, не просто остается в сети: это имеет и даже усугубляет последствия "в реальной жизни", - убежден он.

На просьбу журналистов прокомментировать слова Бретона официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке ответил, что высказываться по поводу слов еврокомиссара не станет. Он пояснил, что в декабре 2020 года в ЕК был подготовлен документ о координации позиций государств-членов в соответствующих обстоятельствах, поэтому не намерен предвосхищать предстоящую дискуссию по этому документу.

"Тем не менее, правило, которое мы хотим ввести на уровне Европейского союза, направлено на равновесие, с одной стороны, фундаментальных прав и свободы выражения мнений, с другой - ответственности, которую должны брать на себя платформы", - сказал он.

Руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер в свою очередь добавил: "Вы хорошо знаете, что позиция Еврокомиссии определяется решением коллегии. Конечно, комиссары могут высказываться до того, как соответствующая дискуссия будет иметь место, о том, что они думают о различных политических линиях, которые будут утверждены. Я полагаю, что это как раз то, что сделал комиссар (Бретон - ИФ). Речь просто о том, чтобы дать пищу дебатам".

Многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты действующего президента США. Они считают, что его публикации могут спровоцировать насилие в контексте произошедших протестов сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января.