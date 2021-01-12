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Палата представителей США во вторник рассмотрит резолюцию об отстранении Трампа

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США вечером 12 января по местному времени (в ночь на 13 января по московскому времени) рассмотрит резолюцию с призывом конгрессменов к вице-президенту Майку Пенсу воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

Согласно расписанию, опубликованному телеканалом CBS News, члены палаты соберутся в 18:00 по местному времени (02:00 мск в среду, 13 января), чтобы рассмотреть правила по внесенной резолюции. Ожидается, что голосование по резолюции начнется в 19:30 по местному времени (03:30 мск в среду), затем последуют дебаты. Окончательное голосование запланировано на 22:30 по местному времени (06:30 мск в среду).

Результаты голосования по резолюции, вероятно, станут известны к утру среды по московскому времени.

Штурм Капитолия

Как отмечает телеканал, у Пенса будет 24 часа на то, чтобы ответить в случае одобрения резолюции Палатой представителей.

Данную резолюцию внесли в Палату представителей еще 11 января, но в связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение было перенесено на 12 января.

25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Кроме того, демократы официально внесли на рассмотрение резолюцию об объявлении импичмента президента Трампу, в которой они обвиняют президента в "подстрекательстве к мятежу". Палата представителей США, как ожидается, проголосует по резолюции в среду, 13 января.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена

США Дональд Трамп Майк Пенс

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