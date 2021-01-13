Парламент Эстонии решил не проводить референдум о браке

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии на заседании в среду не поддержал предложение партий коалиции о проведении референдума о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины.

В поддержку этой инициативы проголосовали 26 депутатов из 101, против - 49. В голосовании не участвовали 25 депутатов, один отсутствовал.

В проекте постановления предлагалось провести 18 апреля всенародный опрос на тему "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины".

Проект постановления был подготовлен правящими партиями Центра, "Отечество" и "Консервативной народной партией". Он прошел 14 декабря первое чтение. Позднее оппозиция внесла в него около 10 тыс. поправок, в основном направленных на затягивание обсуждения и срыв принятия документа.

Против референдума выступали оппозиционные "Партия Реформ" и "Социал-демократическая партия", поддержанные главой государства Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid). По их мнению, референдум в случае победы партий коалиции мог привести к расколу в обществе и нарушить права сексуальных меньшинств.

Глава государства даже выступила в субботу с предложением увязать принятие постановления с доверием парламенту и в случае победы коалиции высказалась за роспуск парламента.

Однако в среду премьер-министр, председатель ведущей правящей партии Центра Юри Ратас (Juri Ratas) подал в отставку в связи с выдвинутым во вторник неожиданно для политических кругов и общественности подозрением партии в коррупции. В отставку автоматически ушло все правительство. Оно продолжит работу до назначения нового состава кабинета министров, однако пока не имеет права принимать важные политические решения, к каковым относится и вопрос о референдуме.