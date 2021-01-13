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Норвегия обяжет тестироваться на COVID-19 при въезде в страну

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Власти Норвегии приняли решение обязать всех, кто въезжает в страну, сдавать на границе тест на возможное наличие коронавируса COVID-19, сообщают в среду западные СМИ.

"С того момента как масштабы тестирования выросли, наша цель - ввести обязательное тестирование на границах", - приводят СМИ слова министра юстиции королевства Моники Маленд. При этом она указала на возросший риск завезти вирус в Норвегию из-за границы.

Нарушителям этих мер будет грозить в штраф в размере примерно $3,2 тыс. Однако, указывают СМИ, дата введения новых мер безопасности на норвежских границах пока не называлась.

СМИ напоминают, что на фоне пандемии в Норвегии действуют одни из наиболее жестких в Европе правил въезда. В начале приехавшие должны предъявить справку на отсутствие COVID-19 по результатам теста, сделанного не менее чем за 72 часа до прибытия. По приезду требуется в течение 24 часа сдать еще один тест, зарегистрироваться у местных властей и отбыть неделю в карантине.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Норвегии за время пандемии диагностировали более 56,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 482 инфицированных, вылечились более 46,6 тыс. человек.

СМИ отмечают, что, хотя уровень заболеваемости в Норвегии остается невысоким по сравнению с другими странами Европы, он за последнее время вырос, особенно в период праздников. Между тем, первую дозу вакцины от коронавируса в стране получили только около 25 тыс. человек, включая короля Харальда V и его супругу Соню.

Хроника 09 января 2020 года – 13 января 2021 годаПандемия коронавируса
Норвегия Коронавирус

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