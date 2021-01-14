Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 14.01В России 3 495 816+24 763В мире 92 353 551+749 641

Конгрессвумен планирует подготовить документы для импичмента Байдену

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин объявила о планах подготовить статьи для выдвижения импичмента избранному президенту Соединенных Штатов Джо Байдену после его инаугурации на посту.

"21 января я подам документы об импичменте избранному президенту Джо Байдену. 75 млн американцев уже устали от бездействия. Пришло время занять четкую позицию. Я горжусь тем, что я могу быть голосом республиканцев, которые были проигнорированы", - написала она в твиттере.

Инаугурация Байдена состоится 20 января: он официально вступит в должность главы государства.

Республиканка Тейлор Грин избрана в палату представителей от 14-го избирательного округа штата Джорджия в ноябре 2020 года и вступила в должность 3 января. Она стала одним из членов Палаты представителей, которые возразили против назначения Байдена президентом во время утверждения голосов коллегии выборщиков.

Большинство в Палате представителей - у демократов, поэтому шансы Грин на успех близки к нулю. Кроме того, многие конгрессмены-республиканцы также могут решить не поддерживать идею объявления импичмента Байдену.

Ранее в январе Трамп не исключил, что поправка к Конституции США, на основании которой демократы пытались отстранить его от власти, в будущем может стать проблемой и для его преемника Байдена.

"Как говорится, будьте осторожнее со своими желаниями", - предупредил действующий президент США в ходе выступления на границе США с Мексикой.

"25-я поправка не представляет для меня никакого риска, но она даст о себе знать в случае с Джо Байденом и его администрацией", - считает Трамп.

В итоге демократам не удалось отстранить Трампа, воспользовавшись этой поправкой. Поэтому они перешли к следующей фазе своего плана и объявили ему импичмент в Палате представителей. Теперь это дело передано в Сенат.

В ходе предвыборной кампании в 2020 году Трамп в своих выступлениях уже делал предположения, что демократы в случае победы Байдена могут решить передать власть вице-президенту. Трамп полагал, что подобное возможно, так как, по его мнению, 78-летний Байден утратил работоспособность и вряд ли сможет эффективно руководить страной.

Марджори Тейлор Грин Палата представителей США Джо Байден Дональд Трамп США

Новости по теме

Новости

Белоруссия заявила о планах купить у России системы ПВО С-400

Белоруссия заявила о планах купить у России системы ПВО С-400

Польша хочет ограничить возможности соцсетей по блокировке аккаунтов

Польша хочет ограничить возможности соцсетей по блокировке аккаунтов

Сотрудники информагентства "БелаПАН" сообщили об обыске

Папа римский сделал прививку от COVID-19

Пандемия коронавируса

Глава института Коха спрогнозировал взятие COVID-19 под контроль к концу 2021 года

В Индонезии нашли самый древний в мире наскальный рисунок

В Индонезии нашли самый древний в мире наскальный рисунок

В ВОЗ заявили, что COVID-ситуация в 2021 году станет более управляемой

Пандемия коронавируса

В ВОЗ занялись вопросом о паспортах вакцинации для путешественников

В ВОЗ занялись вопросом о паспортах вакцинации для путешественников
Пандемия коронавируса

В Ухань не пустили двух участников миссии ВОЗ по COVID-19

ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению жалобу Украины против РФ по Крыму

ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению жалобу Украины против РФ по Крыму
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');