Конгрессвумен планирует подготовить документы для импичмента Байдену

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин объявила о планах подготовить статьи для выдвижения импичмента избранному президенту Соединенных Штатов Джо Байдену после его инаугурации на посту.

"21 января я подам документы об импичменте избранному президенту Джо Байдену. 75 млн американцев уже устали от бездействия. Пришло время занять четкую позицию. Я горжусь тем, что я могу быть голосом республиканцев, которые были проигнорированы", - написала она в твиттере.

Инаугурация Байдена состоится 20 января: он официально вступит в должность главы государства.

Республиканка Тейлор Грин избрана в палату представителей от 14-го избирательного округа штата Джорджия в ноябре 2020 года и вступила в должность 3 января. Она стала одним из членов Палаты представителей, которые возразили против назначения Байдена президентом во время утверждения голосов коллегии выборщиков.

Большинство в Палате представителей - у демократов, поэтому шансы Грин на успех близки к нулю. Кроме того, многие конгрессмены-республиканцы также могут решить не поддерживать идею объявления импичмента Байдену.

Ранее в январе Трамп не исключил, что поправка к Конституции США, на основании которой демократы пытались отстранить его от власти, в будущем может стать проблемой и для его преемника Байдена.

"Как говорится, будьте осторожнее со своими желаниями", - предупредил действующий президент США в ходе выступления на границе США с Мексикой.

"25-я поправка не представляет для меня никакого риска, но она даст о себе знать в случае с Джо Байденом и его администрацией", - считает Трамп.

В итоге демократам не удалось отстранить Трампа, воспользовавшись этой поправкой. Поэтому они перешли к следующей фазе своего плана и объявили ему импичмент в Палате представителей. Теперь это дело передано в Сенат.

В ходе предвыборной кампании в 2020 году Трамп в своих выступлениях уже делал предположения, что демократы в случае победы Байдена могут решить передать власть вице-президенту. Трамп полагал, что подобное возможно, так как, по его мнению, 78-летний Байден утратил работоспособность и вряд ли сможет эффективно руководить страной.