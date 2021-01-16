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Байден предложил Нуланд на пост замгоссекретаря

Байден предложил Нуланд на пост замгоссекретаря
Виктория Нуланд
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуры Уэнди Шерман на пост первого замгоссекретаря, Виктории Нуланд - на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.

Решения опубликованы на сайте переходной команды Байдена.

Также избранный президент предложил кандидатуру Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Как и многие другие кандидаты на ключевые посты в будущей администрации Байдена, Шерман работала еще и в администрации президента США Барака Обамы. Она была замгоссекретаря по политическим вопросам, а также - курировала переговоры по иранской ядерной проблеме.

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Нуланд провела на дипломатической работе 32 года, причем - как в демократических, так и в республиканских администрациях.

В частности, в годы президенства Обамы она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. При президенте Джордже Буше-младшем Нуланд была постпредом США при НАТО. Владеет, в частности, русским языком.

Нуланд запомнилась, в частности, частыми посещениями Украины во время акций протеста в 2013-2014 годах.

Дженкинс - основатель движения WCAPS, которое объединяет женщин, стремящихся содействовать миру и безопасности на планете. Ранее она работала в отделе госдепа, курировавшем международную безопасность и нераспространение оружия. Там она координировала работу программ по снижению риска конфликтов.

США Джо Байден Виктория Нуланд

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