С затонувшего у берегов Турции судна спасены 5 украинцев

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Один иностранец и пятеро украинцев спасены с затонувшего у берегов Турции судна Arvin, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он написал в своем твиттере, что спасенные моряки судна Arvin, которое шло под флагом Палау, госпитализированы. Их состояние удовлетворительное.

Із судна Arvin, яке йшло під прапором Палау, врятовано 5 українців та 1 іноземця. Вони госпіталізовані. Їхній стан задовільний. Родичів поінформовано. Пошуки - уточнення - 5 моряків тривають. @UKRinTR надає консульську допомогу постраждалим, взаємодіє із турецькою владою. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Он также написал, что продолжаются поиски еще пятерых моряков. При этом ранее Николенко писал, что продолжаются поиски не пятерых, а четверых моряков. Также он сообщал, что шесть человек спасены, двое погибли.

По данным Николенко, 10 из 12 членов экипажа являются гражданами Украины. В свою очередь Росморречфлот сообщал, что на борту были два гражданина РФ.

В воскресенье в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, который был зарегистрирован под флагом Палау. Судно типоразмера "Волго-Балт" до 1992 года ходило под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже сухогруз перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.

В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом судозахода был определен Бургас (Болгария).