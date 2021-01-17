Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:50Заразились
на 17.01В России 3 568 209+23 586В мире 94 495 403+644 832

С затонувшего у берегов Турции судна спасены 5 украинцев

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Один иностранец и пятеро украинцев спасены с затонувшего у берегов Турции судна Arvin, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он написал в своем твиттере, что спасенные моряки судна Arvin, которое шло под флагом Палау, госпитализированы. Их состояние удовлетворительное.

Он также написал, что продолжаются поиски еще пятерых моряков. При этом ранее Николенко писал, что продолжаются поиски не пятерых, а четверых моряков. Также он сообщал, что шесть человек спасены, двое погибли.

По данным Николенко, 10 из 12 членов экипажа являются гражданами Украины. В свою очередь Росморречфлот сообщал, что на борту были два гражданина РФ.

В воскресенье в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, который был зарегистрирован под флагом Палау. Судно типоразмера "Волго-Балт" до 1992 года ходило под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже сухогруз перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.

В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом судозахода был определен Бургас (Болгария).

Турция Черное море Украина

Новости по теме

Новости

Египет объявил о новых крупных археологических находках близ Каира

Египет объявил о новых крупных археологических находках близ Каира

В Амстердаме разогнали акцию против введенных мер из-за COVID-19

МИД Украины сообщил о 10 украинцах и двух иностранцах на борту Arvin

Навальный вылетел из Берлина в Москву

Пандемия коронавируса

Австрия продлит локдаун до 7 февраля из-за коронавируса

Австрия продлит локдаун до 7 февраля из-за коронавируса

В экипаже затонувшего у берегов Турции судна было только двое россиян

Источник заявил о возможных жертвах крушения судна из РФ в Черном море

В Турции сообщили, что все моряки с затонувшего сухогруза РФ живы

У берегов Турции затонул российский сухогруз

Пандемия коронавируса

Сингапур ужесточит правила въезда в страну из-за угрозы коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');