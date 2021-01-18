Словакия запустила новый этап скрининга заболевших COVID-19

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Власти Словакии запускают новый этап общенационального тестирования на COVID-19, чтобы выявить районы, в которых можно было бы ослабить меры по борьбе с коронавирусом, сообщают западные СМИ.

"Мы решили совместить изоляцию с массовым тестированием", - цитируют СМИ премьер-министра страны Игоря Матовича.

Отмечается, что скрининг продлится до 26 января.

Всего за время пандемии в Словакии выявлено более 223 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 3 тыс. пациентов скончались.