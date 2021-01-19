Суд отклонил апелляцию портала TUT.BY на лишение его статуса СМИ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экономический суд Минска отклонил апелляцию ООО "ТУТ БАЙ Медиа" на решение лишить портал TUT.BY статуса СМИ, сообщило само издание. Теперь это судебное решение вступило в силу.

В конце сентября Министерство информации Белоруссии обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. Основанием для иска стали четыре предупреждения ведомства в адрес этого СМИ. Претензии министерства вызвали публикации о президентских выборах, деятельности Комитета государственного контроля, белорусской таможни и о деле, заведенного на дочь одного из редакторов портала. Статус СМИ для портала был приостановлен по решению главы министерств.

В ноябре судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда признала недействительным одно из трех предупреждений Мининформа, остальные предупреждения и юридические последствия лишения статуса СМИ остались в силе.

По закону, СМИ может лишиться этого статуса, если получит два и более письменных предупреждений в течение одного года.

3 декабря Экономический суд Минска лишил портал статуса СМИ. Редакция это решение оспорила.

Сетевое издание TUT.BY было зарегистрировано в январе 2019 года. С момент основания в 2000 году и до начала 2019 года портал работал без статуса СМИ.