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Суд приостановил дело о лишении издания TUT.BY статуса СМИ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Экономический суд Минска приостановил производство по иску Министерства информации Белоруссии о лишении портала TUT.BY статуса СМИ, передает корреспондент "Интерфакса".

Это решение судья Иван Мойсейчик принял по ходатайству адвоката ООО "Тутбай Медиа" Сергея Зикрацкого. Тот объяснил, что редакция подала в судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда заявление о признании недействительными трех из четырех письменных предупреждений от Минифнорма, которые портал получил до этого.

По словам адвоката, Верховный суд принял это заявление и рассмотрит его 26 октября.

"В случае признания недействительными предупреждений, у министерства информации будут отсутствовать основания для подачи, а у суда - для рассмотрения настоящего дела", - сказал Зикрацкий. В связи с этим он попросил приостановить процесс в Экономическом суде.

Представители Министерства информации на заседание не пришли.

Определение судьи о приостановке производства может быть обжаловано в течение 15 дней.

В конце сентября министерство подало в Экономический суд иск о прекращении выпуска TUT.BY как СМИ за то, что издание с 7 августа получило четыре предупреждения о нарушениях. Глава министерства Игорь Луцкой на три месяца приостановил статус СМИ для TUT.BY.

TUT.BY было зарегистрировано как СМИ в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ.

Протесты в Минске

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TUT.BY Белоруссия Минск Экономический суд Мининформ Игорь Луцкой Сергей Зикрацкий

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