Twitter заблокировала аккаунт, предположительно связанный с аятоллой Хаменеи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт, предположительно связанный с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, после опубликованного на нем сообщения с угрозами в адрес экс-президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Associated press.

Пост содержал картинку, на которой Трамп играл в гольф в тени гигантского дрона. Описание на фарси говорило, что "месть несомненна". Эта фраза отсылала к выступлению Хаменеи на первой годовщине удара американских беспилотников по генералу Корпуса Стражей Исламской революции Касему Сулеймани.

"Месть обязательно будет в нужное время", - сказал тогда Хаменеи.

Представитель Twitter заявил, что аккаунт нарушил политику компании, а позже объявил его фальшивым, не уточняя, почему социальная сеть пришла к этому выводу. В социальной сети есть и другие аккаунты, которые, как считается, связаны с офисом Хаменеи. Они не выкладывали фотографию Трампа с угрозами.

Аккаунт самого бывшего президента США в Twitter все еще заблокирован после беспорядков в здании Конгресса 6 января.