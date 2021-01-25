Байден и Макрон согласились вместе решать ядерную проблему Ирана

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президенты Франции и США, Эммануэль Макрон и Джо Байден, в ходе телефонного разговора договорились вместе работать над решением проблем на Ближнем Востоке, сообщает Елисейский дворец.

"Они констатировали, что придерживаются схожих позиций и выразили желание работать вместе над обеспечением мира и стабильности на Ближнем Востоке", – говорится в коммюнике канцелярии президента Франции.

В нем отмечается, что "в особенности, речь идёт об иранском ядерном досье и о ситуации в Ливане".

В Елисейском дворце подчеркнули, что в целом Макрон и Байден "констатировали, что очень во многом согласны друг с другом по темам, связанным с международной безопасностью".