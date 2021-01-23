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Процесс по импичменту Трампа в Сенате США начнется 8 февраля

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американские сенаторы в феврале приступят к рассмотрению вопроса об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа, объявил лидер сенатского демократического большинства Чак Шумер.

"И у менеджеров Палаты представителей, и у защиты будет время, чтобы составить свои юридические записки, как это было в предыдущих судебных процессах. (...) Как только будут подготовлены краткие отчеты, выступления сторон начнутся на неделе с 8 февраля", - сказал Шумер, выступая в Сенате.

Ранее он сообщил, что статьи с обвинениями Трампа будут переданы Палатой представителей Сенату 25 января. Согласно договоренности Шумера с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом, они будут зачитаны в 19:00 в понедельник (03:00 вторника по Москве). Сенаторы будут приведены к присяге во вторник, а Трампу будет вручена повестка.

Макконнелл на встрече с однопартийцами предложил перенести процесс по импичменту Трампа на февраль. Соответствующее предложение было передано Макконнеллом Шумеру.

По закону Сенат США, рассматривая дело об импичменте, должен заседать ежедневно, кроме воскресенья, не отвлекаясь на решение других вопросов. Таким образом, незамедлительный запуск процесса по импичменту отсрочит рассмотрение и утверждение сенаторами кандидатов, выдвинутых президентом Джо Байденом на посты в правительстве.

Палата представителей объявила импичмент Трампу по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам и мятежу, которые 6 января вылились в попытку захвата Капитолия США.

США Дональд Трамп Чак Шумер

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