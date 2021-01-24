Голикова оценила вероятность утверждения международного сертификата о вакцинации COVID-19

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Введение единого международного сертификата о вакцинации от коронавируса COVID-19 маловероятно, так как странам сложно договориться по этому вопросу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Скорее, второе. Невозможно согласовать по определению. Ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат - сертификат желтая лихорадка, именно потому, что очень сложно", - сказала Голикова в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос должен ли единый документ о вакцинации от коронавируса, который обсуждался в ВОЗ, включать не только факт вакцинации, но и наличие антител или его невозможно согласовать по определению.

По ее словам, по этому вопросу очень сложно договориться всем государствам между собой.

"Потому что огромное количество нюансов, нюансов для каждой страны, нюансов для человека. Мне кажется, что всё-таки здесь нужно опираться на Всемирную организацию здравоохранения, она вырабатывает международные правила в этой части, мы все являемся членами этой международной организации и вправе высказывать свое мнение и вырабатывать согласованные решения", - сказала Голикова.

Ранее по итогам ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для россиян, прошедших вакцинацию, а также о международном признании этих сертификатов с целью выезда граждан РФ за рубеж.

ЕК работает над созданием сертификатов о вакцинации в полном соответствии с законодательством ЕС о защите данных, что обеспечит непрерывность лечения. К концу января будет согласован общий подход, который позволит использовать сертификаты, выданные в странах ЕС, на всей территории союза и за его пределами, говорится в её в стратегии по вакцинации, опубликованной 19 января.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников, но пока не приняла решения о необходимости введения таких документов.