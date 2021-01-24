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Голикова оценила вероятность утверждения международного сертификата о вакцинации COVID-19

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Введение единого международного сертификата о вакцинации от коронавируса COVID-19 маловероятно, так как странам сложно договориться по этому вопросу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Скорее, второе. Невозможно согласовать по определению. Ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат - сертификат желтая лихорадка, именно потому, что очень сложно", - сказала Голикова в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос должен ли единый документ о вакцинации от коронавируса, который обсуждался в ВОЗ, включать не только факт вакцинации, но и наличие антител или его невозможно согласовать по определению.

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По ее словам, по этому вопросу очень сложно договориться всем государствам между собой.

"Потому что огромное количество нюансов, нюансов для каждой страны, нюансов для человека. Мне кажется, что всё-таки здесь нужно опираться на Всемирную организацию здравоохранения, она вырабатывает международные правила в этой части, мы все являемся членами этой международной организации и вправе высказывать свое мнение и вырабатывать согласованные решения", - сказала Голикова.

Ранее по итогам ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для россиян, прошедших вакцинацию, а также о международном признании этих сертификатов с целью выезда граждан РФ за рубеж.

ЕК работает над созданием сертификатов о вакцинации в полном соответствии с законодательством ЕС о защите данных, что обеспечит непрерывность лечения. К концу января будет согласован общий подход, который позволит использовать сертификаты, выданные в странах ЕС, на всей территории союза и за его пределами, говорится в её в стратегии по вакцинации, опубликованной 19 января.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников, но пока не приняла решения о необходимости введения таких документов.

COVID-19 коронавирус Татьяна Голикова

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