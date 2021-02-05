Число случаев COVID в мире превысило 104,8 млн, число жертв - 2,28 млн

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 104 854 730, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса в США.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 282 535, выздоровели более 75 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу инфицированных и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 676 957 заразившихся COVID-19, зафиксировано 455 738 летальных исходов, излечились более 16 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 802 591, число скончавшихся - 154 823, поправились более 10,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 396 293 заболевших, из них умерли 228 795 человека, вылечились более 8,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 294,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 406 человек, Индии - 112, Бразилии - 1 072.