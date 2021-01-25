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В Мадриде ужесточили комендантский час и запретили ходить в гости

В Мадриде ужесточили комендантский час и запретили ходить в гости
Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Испании с понедельника ужесточают комендантский час в Мадридском автономном сообществе, сообщает газета El Pais.

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Комендантский час с понедельника будет начинаться на час раньше - с 22:00 - и продолжаться до 6:00. Кафе, рестораны и магазины должны будут закрываться еще раньше - в 21:00. Такие меры продлятся по меньшей мере две недели.

Кроме того, власти запрещают приглашать людей в гости. Исключением могут быть только визиты с целью помочь другому человеку или проверить, как он. Встретиться с кем-то, кроме своих домашних, можно будет на улице или в общественном месте, но собираться можно не более чем вчетвером.

С начала пандемии в Испании коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, более 55,4 тыс. умерли.

Хроника коронавируса. Январь.

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Испания Мадрид

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