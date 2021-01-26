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Португалия может запросить помощь у ЕС в борьбе с COVID-19

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти Португалии рассматривают возможность запросить помощь у европейских стран в борьбе с пандемией COVID-19, поскольку ситуация в этой стране продолжает ухудшаться, сообщает Associated Press.

По словам главы Минздрава страны Марты Темиду, "отправка пациентов в другие европейские страны - не редкость для ЕС". Однако, "у Португалии есть недостаток в том, что она географически отдалена, находясь на краю полуострова".

Министр также заявила, что больницы по всей стране испытывают сильное давление во время пандемии, не хватает медперсонала. Поэтому Темиду не исключает, что Португалия может обратиться к ЕС с просьбой прислать медицинских работников.

"У нас есть свободные койки (в больницах - ИФ). Но мы срочно ищем медицинский персонал", - цитирует Темиду компания теле- и радиовещания RTP.

В стране с начала пандемии зарегистрировали более 643,1 тыс. человек с коронавирусом, скончались среди них более 10 тыс., при том, что население страны составляет порядка 10 млн человек.

Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2021 годаПандемия коронавируса
Португалия ЕС Коронавирус Марта Темиду

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