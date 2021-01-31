Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 31.01В России 3 850 439+18 359В мире 102 580 474+511 251

Немецкие военные помогут Португалии в борьбе с CОVID-19

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Бундесвер отправит в Португалию медицинский персонал и оборудование, поскольку в отделениях реанимации португальских больниц заканчиваются места из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом, сообщило в воскресенье Минобороны Германии.

Журнал Spiegel рассказал, что немецкие военные планируют отправить в Португалию 27 врачей и фельдшеров, которые, по предварительным планам, останутся там на три недели, а также стационарные и мобильные аппараты искусственной вентиляции легких, полевые кровати для пациентов.

В миреПремьер Португалии заявил об "ужасной" ситуации с COVID-19 в странеЧитать подробнее

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Португалии выявлено более 711 тыс. случаев заражения, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 12,1 тыс. человек.

В то же время, согласно данным портала ourworldindata.org, в Португалии отмечен самый высокий в мире средний показатель случаев заболевания и смертности от CОVID-19 на душу населения в неделю.

Ранее премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что страна в настоящее время переживает "ужасный период" пандемии коронавируса, и до улучшения ситуации может пройти несколько недель.

Хроника коронавируса. Январь.

21
Власти Китая смогли убедить граждан снизить количество поездок в преддверии Лунного Нового года. На фото: главный железнодорожный вокзал Пекина был в основном немноголюдным в первый день туристического ажиотажа.28 января. Непал начал вакцинацию против COVID-19.27 января. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии составило 100 880 007 случая. На фото: курьер во время сильного снегопада в Вэйхае, провинция Шаньдун, Китай.26 января. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 129 403. На фото: захоронение жертв COVID-19 в Малайзии.25 января. Традиционная боливийская ярмарка "Alesia Fair" состоялась в городе Эль-Альто. 22 января. Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса.21 января. После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса.20 января. В январе в Германии вырос уровень смертности от коронавируса. Общее число умерших составляет 47 622 человека. На фото: работа крематория в немецком Дюльмене.19 января. Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.18 января. С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.15 января. Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии.14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Власти Китая смогли убедить граждан снизить количество поездок в преддверии Лунного Нового года. На фото: главный железнодорожный вокзал Пекина был в основном немноголюдным в первый день туристического ажиотажа.
Хроника 09 января 2020 года – 31 января 2021 годаПандемия коронавируса
Португалия Германия Коронавирус

Новости по теме

Новости

Испания выдала РФ экс-бизнесмена, обвиняемого в неуплате 2,8 млрд руб. налогов

IKEA выкупила в США почти 4,5 тысячи га леса для сохранения экосистемы

IKEA выкупила в США почти 4,5 тысячи га леса для сохранения экосистемы
Пандемия коронавируса

Эксперты ВОЗ посетят рынок в китайском Ухане

Китай временно закрыл въезд в страну иностранцам из Канады

Китай временно закрыл въезд в страну иностранцам из Канады

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 января

Байден представит концепцию своей внешней политики в понедельник

Источник сообщил о поставке "Спутника V" в ДНР

Что произошло за день: суббота, 30 января

Пандемия коронавируса

Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от COVID-19 на Украине

Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от COVID-19 на Украине

Посольство США объяснило причину публикации данных об акциях в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');