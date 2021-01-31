Немецкие военные помогут Португалии в борьбе с CОVID-19

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Бундесвер отправит в Португалию медицинский персонал и оборудование, поскольку в отделениях реанимации португальских больниц заканчиваются места из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом, сообщило в воскресенье Минобороны Германии.

Журнал Spiegel рассказал, что немецкие военные планируют отправить в Португалию 27 врачей и фельдшеров, которые, по предварительным планам, останутся там на три недели, а также стационарные и мобильные аппараты искусственной вентиляции легких, полевые кровати для пациентов.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Португалии выявлено более 711 тыс. случаев заражения, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 12,1 тыс. человек.

В то же время, согласно данным портала ourworldindata.org, в Португалии отмечен самый высокий в мире средний показатель случаев заболевания и смертности от CОVID-19 на душу населения в неделю.

Ранее премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что страна в настоящее время переживает "ужасный период" пандемии коронавируса, и до улучшения ситуации может пройти несколько недель.