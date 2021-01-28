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ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ПАСЕ в четверг подтвердила в полном объеме полномочия российской делегации в ассамблее.

За соответствующую резолюцию проголосовали 107 человек, против - 36, а 24 - воздержались.

Ранее на этой неделе комитет по мониторингу ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации. В ходе заседания комитета "ни одна поправка украинской делегации не была поддержана", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В понедельник по инициативе Украины были оспорены полномочия российской делегации. Москва назвала неприемлемой попытку Киева ограничить полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Это - не первая попытка оспорить полномочия делегации РФ. Так, в 2020 году ПАСЕ также подтвердила полномочия делегации РФ в полном объеме. При голосовании "за" высказались 96 делегатов, 44 - проголосовали против, семь - воздержались.

Тогда на открытии зимней сессии ПАСЕ литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис выступил с инициативой оспорить полномочия российской делегации, обосновав это тем, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека.

Вслед за Зингерисом аналогичное предложение высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева, заявившая, что выборы депутатов Госдумы 2016 году прошли в Крыму, который, по ее оценке, является "оккупированной территорией". В связи с этим Голубева посчитала участие депутатов Крыма в работе Госдумы незаконным.

ПАСЕ

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