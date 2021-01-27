Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

В странах Балтии зафиксировали скачок суточного числа заболевших COVID

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В странах Балтии за сутки зарегистрировано 3017 новых случаев коронавируса, 636 из которых - в Эстонии, 1278 - в Литве, 1103 - в Латвии.

Во вторник, 26 января, было выявлено 1736 случаев, 357 из которых - в Эстонии, 686 - в Литве, 693 - в Латвии. В понедельник было зафиксировано 1023 случая.

В Эстонии за минувшие сутки выявлено 636 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии было зарегистрировано 41 966 случаев, сообщил в среду департамент здоровья.

Скончались за сутки шесть человек. Всего после начала эпидемии умерли 398 человек. В общей сложности вакцинировано 29 524 человека, у 4 732 вакцинация полностью завершена, они получили две дозы.

В Литве за сутки коронавирус подтвержден у 1278 человек, в целом по стране было выявлено 179 212 случаев заболевания, сообщил в среду департамент статистики.

От этого заболевания за сутки скончались 24 человека, всего - 2716 человек, выздоровели 1533 человека. От коронавируса в стране привили 60 352 человека, полностью вакцинированы (двумя дозами) 9666 человек.

В Латвии выявлено 1103 новых случая COVID-19, всего было зарегистрировано - 63 027 случаев по стране, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний республики. За сутки скончались 12 инфицированных, всего - 1138 человек.

Хроника коронавируса. Январь.

18
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 129 403. На фото: захоронение жертв COVID-19 в Малайзии.25 января. Традиционная боливийская ярмарка "Alesia Fair" состоялась в городе Эль-Альто. 22 января. Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса.21 января. После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса.20 января. В январе в Германии вырос уровень смертности от коронавируса. Общее число умерших составляет 47 622 человека. На фото: работа крематория в немецком Дюльмене.19 января. Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.18 января. С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.15 января. Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии.14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 129 403. На фото: захоронение жертв COVID-19 в Малайзии.
Хроника 09 января 2020 года – 27 января 2021 годаПандемия коронавируса
Балтия Литва Латвия Эстония Коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Sanofi произведет 125 млн доз вакцины своего конкурента Pfizer

Sanofi произведет 125 млн доз вакцины своего конкурента Pfizer

Путин предупредил о риске "срыва в мировом развитии"

Путин предупредил о риске "срыва в мировом развитии"

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

На Украине хотят ввести санкции против 13 российских авиакомпаний

На Украине хотят ввести санкции против 13 российских авиакомпаний

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты бизнесмена Пригожина

Рябков заявил, что США согласились продлить ДСНВ на условиях России

Полиция Нидерландов не допустила третью ночь беспорядков в стране

Полиция Нидерландов не допустила третью ночь беспорядков в стране

Что случилось этой ночью: среда, 27 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');