В Эстонии усилены меры по борьбе с COVID-19

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии приняло решение ввести с понедельника новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

В период школьных каникул, которые начинаются в понедельник, и по их завершении 1-7 марта отменяются групповые занятия в детских и подростковых кружках, семинарах для взрослых и спортивных секциях, сообщила пресс-служба правительства.

С 1 марта по 7 марта школьники с 5 класса и старше перейдут на удаленное обучение.

Публичные собрания и богослужения вне стационарных мест в помещениях разрешены при заполняемости до 50 процентов и при участии не более 200 человек. Это касается и развлекательных заведений. В мероприятиях под открытым небом могут участвовать до 250 человек, но они должны соблюдать социальную дистанцию.

На предприятиях общепита с понедельника вступит в силу требование 50-процентной заполняемости. В саунах общего пользования, СПА, бассейнах и аквацентрах в течение предстоящих двух недель занятия спортом разрешены только при соблюдении санитарных ограничений.

Отмечается, что правительство ввело дополнительные ограничения в связи с ускорившимся распространением коронавируса. За минувшую неделю рост заболеваемости составил 21,2%, на 12% увеличилось число госпитализированных.