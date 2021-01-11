Президентские выборы в Киргизии прошли при рекордно низкой явке

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - На досрочных президентских выборах в Киргизии была рекордно низкая явка - больше 39%, но менее 40%, заявил "Интерфаксу" член Центризбиркома страны Акылбек Сариев.

По его словам, в первую очередь, это связано с погодой.

"Свою роль сыграла отмена формы №2, позволяющая сменить избирательный адрес, а также позиция самих избирателей после парламентских выборов в октябре 2020 года и последующих событий", - добавил он.

Сариев считает, что явка была бы еще ниже, если бы одновременно с выборами не проводили референдум по определению формы правления.

"Возможно, необходимый порог в 30% преодолеть было бы сложно для того, чтобы референдум считался состоявшимся", - добавил член ЦИК.

По результатам ручного подсчета 90,95% бюллетеней Садыр Жапаров лидирует на президентских выборах с 81,56% голосов, сообщила пресс-служба комиссии. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,38% голосов.

Ранее сообщалось, что после подсчета 98% голосов, поступивших из автоматически считывающих урн, Жапаров лидировал с 79,2% голосов.

Всего в выборах участвовали 17 кандидатов. На митинге-концерте в Бишкеке в понедельник Жапаров уже пообещал, что будет советоваться с другими экс-кандидатами в президенты.

На референдуме за президентскую форму правления проголосовали 85,24% избирателей, 7,77% избирателей выбрали парламентскую республику, 3,91% избирателей проголосовали "против всех", показал ручной подсчет 88,92% бюллетеней. Перейти к президентской республике предлагал Жапаров.

На парламентских выборах в Киргизии в 2010 году явка избирателей составила 59,2%. В этом же году состоялся референдум, за переход на парламентскую республику проголосовали 90% при явке в 72%. На выборах президента в 2011 году явка составила 61,3 %, на парламентских выборах в 2015 году - 59%, на референдуме в 2016 году - 42,3%, на президентских выборах в 2017 году - 56,32%, на парламентских выборах в 2020 году - 56,5%.