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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:49Заразились
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Премьер Португалии заявил об "ужасной" ситуации с COVID-19 в стране

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Португалия в настоящее время переживает "ужасный период" пандемии коронавируса COVID-19, и до улучшения ситуации может пройти несколько недель, заявил телеканалу TVI премьер-министр страны Антониу Кошта.

"Не стоит питать иллюзии и полагать, что мы не переживаем тяжелейший период. И мы будем переживать этот период еще несколько недель", - сказал он, отметив, что ситуация в стране не просто плохая, а "ужасная".

По словам Кошты, ситуация настолько ухудшилась из-за того, что власти ослабили ограничения на период Рождества, позволив португальцам провести его в большем кругу людей. Также правительство Португалии считает, что виной всему распространение нового штамма коронавируса из Британии, для которого характерна высокая скорость заражения.

Накануне, 27 января, в ФРГ заявили, что направят военных медиков в Португалию, чтобы оценить, какую помощь страна может оказать португальцам.

Португалия относительно спокойно пережила первую волну пандемии весной прошлого года, по сравнению с соседями по югу и западу Европы, там заражение населения шло медленно. Летом Португалия даже принимала туристов из стран, где наблюдался относительно невысокий уровень заражений. Однако осенью обстановка начала ухудшаться, и к настоящему моменту в стране, где проживают порядка 10 млн человек, заражение выявили почти у 669 тыс. человек. При этом скончались среди них 11,3 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Январь.

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Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 100 866 032 случая. На фото: курьер во время сильного снегопада в Вэйхае, провинция Шаньдун, Китай.
Хроника 09 января 2020 года – 28 января 2021 годаПандемия коронавируса
Антониу Кошта Португалия Коронавирус

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