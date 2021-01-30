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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:56Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 102 065 711+608 159

Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,2 млн

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 102 млн 065 711 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 206 091, выздоровели более 73 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 25,9 млн инфицированных COVID-19, зафиксировано 436 678 летальных исходов, излечились около 16 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10,7 млн, число скончавшихся - 154 147, поправились более 10,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9,1 млн заболевших, из них умерли 222 666 человек, вылечились более 8 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 284,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 347 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 044.

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