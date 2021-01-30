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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
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ВОЗ призвала преуспевающие страны делиться вакциной с другими

ВОЗ призвала преуспевающие страны делиться вакциной с другими
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Страны, имеющие доступ к стабильным поставкам вакцины от COVID-19, должны помочь менее преуспевающим государствам, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

В эфире "Би-би-си" она пояснила, что с точки зрения ВОЗ, правильный пусть - сначала провести вакцинацию медперсонала и групп риска, а затем - помогать другим странам. И только потом, полагает она, можно думать о полной иммунизации собственного населения.

"Мы просим страны: как только вы вакцинировали эти группы населения, сделайте так, чтобы предоставить другим странам доступ к вашим вакцинам".

Харрис считает, что такой путь - правильный как с моральной, так и с экономической точки зрения.

"Есть несколько интересных исследований, которые показывают, что если вы просто вакцинируете собственное население, а затем - спокойно ждете, считая, что все хорошо, что с экономической точки зрения это не сработает", - добавила она.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии уже достигло 102 млн 065 711 случаев.

ВОЗ коронавирус

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