Евро подешевел на 22 копейки, доллар подешевел на 18 копеек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Рубль дорожает к доллару и евро утром в среду на "Московской бирже" на фоне позитива на внешних площадках и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,88-76,06 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 18 копеек, до 76,04 рубля. Евро подешевел на 22,25 копейки, до 91,51 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 19,91 копейки к уровню закрытия вторника, до 83,0 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,99 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,75 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, реагируя на позитивный внешний фон и дорожающую нефть. Среди основных факторов, которые действуют на мировые рынки - динамика вакцинации от коронавируса в США в последние недели и усилия администрации президента США Джо Байдена по принятию новых масштабных стимулирующих мер. Это дает основания для оптимизма относительно прогноза мировой экономики.

По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в стране к понедельнику по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 получило более 26 млн человек, около 6 млн получили две дозы препарата.

По данным New York Times, в понедельник в США было зафиксировано чуть более 139 000 новых случаев заражения. Таким образом, ежедневный прирост новых случаев сокращается. На прошлой неделе он в среднем составлял 146 400 в день, что на 29% ниже среднего показателя предыдущей недели.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.

Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, заявил Чак Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

Евросоюз, США осудили решение российского суда в отношении Алексея Навального, американский сенатор Митт Ромни обещал внести законопроект о санкциях, но рубль почти не отреагировал на эти сообщения, так как они в значительной степени уже заложены в котировки.

Ромни заявил, что планирует представить законопроект о введении санкций в отношении "ответственных" за ситуацию с Навальным. "Сильные лидеры не должны сажать в тюрьму противников, чтобы сохранить власть. (...) На этой неделе мы внесем законопроект о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за эти действия (решение суда о назначении Навальному реального срока. - ИФ.)", - написал сенатор в твиттере.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду после скачка до максимума более чем за год накануне. Поддержку котировкам оказывают ожидания, что усилия, принимаемые странами-членами ОПЕК и другими производителями для ограничения добычи, приведут к уменьшению мировых запасов, пишет Dow Jones.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,52% - до $57,76 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,44% - $55 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в среду в 16:00 МСК проведут заседание, на котором обсудят состояние рынка и исполнение сделки. Накануне технический комитет констатировал, что сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%.

Комитет собирается каждый месяц. Решение о квотах на февраль и март было принято на январском заседании сразу на два месяца. Согласно решению ОПЕК+, все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни добычи, Россия может повысить добычу нефти на 65 тыс. б/с, Казахстан - на 10 тыс. б/с. На такие же объемы указанные страны могут повысить добычу и в марте.

Поддержку нефтяному рынку также оказали данные Американского института нефти (API). Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 29 января, снизились на 4,26 млн баррелей после падения на 5,27 млн неделей ранее. Снижение было отмечено вторую неделю подряд. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,37 млн баррелей, пишет Trading Economics. Минэнерго США обнародует официальные данные по запасам позднее в среду.