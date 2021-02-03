Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:53Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 826+456 844

Молдавия с 12 февраля полностью прекратит ж/д сообщение из-за убытков

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Государственное предприятие "Железная дорога Молдавии" (ЖДМ) с 12 февраля полностью прекращает движение местных и пригородных поездов. Об этом было заявлено в среду на заседании парламентской комиссии.

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам обсудила катастрофическое финансовое состояние ЖДМ.

Согласно представленной информации, в настоящее время в Молдавии ходят лишь три пригородных поезда - Кишинев-Унгены, Кишинев-Бендеры и Бельцы-Окница. "Более 70% перевозимых на этих поездах пассажиров - это сотрудники самой компании", - сказал представитель ЖДМ на парламентских слушаниях.

"Пассажирские перевозки внутри страны оборачиваются ЖДМ ежемесячным ущербом в 9-12 млн леев (около 600-800 тыс. долларов в месяц). Предприятие несет убытки. Нас никто не финансирует. Эти поезда устарели и представляют опасность для пассажиров. Наступает летнее время, они начинают загораться и подвергают рискам людей", - заявил представитель ЖДМ.

Представители ЖДМ напомнили, что с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса было приостановлено движение международных пассажирских поездов, включая прибыльные маршруты Кишинев-Москва, Кишинев-Санкт-Петербург, Кишинев-Одесса и ряд других.

При этом, как отметили железнодорожники, предприятие продолжало платить зарплаты машинистам, проводникам и другому персоналу. Уже более 6 месяцев сотрудники не получают зарплату, долги по зарплате составляют около 3 млн долларов.

Со своей стороны, председатель парламентской комиссии по контролю за финансами Игорь Мунтяну отметил, что в 2018-2019 годах ЖДМ продала более 66 тыс. тонн черных металлов без согласования и решения совета директоров. Кроме того, колеса и другие изделия из черных металлов на сумму 168 млн леев (около $10 млн) были разобраны, опять же без согласия совета директоров, что создало риски кражи. Таким образом, задолженность ЖДМ достигла 500 млн леев (около $30 млн).

"В связи с наличием долгов по зарплате счета ЖДМ заблокированы. Задолженность по зарплате за несколько месяцев создает довольно проблемную ситуацию для антикризисного управления этим предприятием", - сказал Мунтяну.

Он подчеркнул, что "за все упущения и ошибки в управлении кто-то должен нести ответственность, в противном случае граждане никогда не будут защищены".

Железная дорога Молдавии Молдавия

Новости

Что произошло за день: среда, 3 февраля

Привившиеся туристы смогут посетить Пхукет без карантина с октября

Привившиеся туристы смогут посетить Пхукет без карантина с октября

Организаторы "Евровидения" отказались от полноформатного шоу в 2021 г.

Организаторы "Евровидения" отказались от полноформатного шоу в 2021 г.

Страны ЕС обсудят новые санкции из-за решения суда по Навальному

РФ возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

Йеллен обсудит ситуацию с GameStop с финансовыми регуляторами

Украинская оппозиция инициирует импичмент президенту Зеленскому

Украинская оппозиция инициирует импичмент президенту Зеленскому

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Посольство Швеции опровергло задержание своего сотрудника в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');