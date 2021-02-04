Турпоток в Испанию в 2020 году упал на 77%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Испанию в 2020 году посетило 19 млн иностранных туристов, что на 77,3% меньше, чем в 2019 году (83,5 млн), следует из данных Национального института статистики (INE) страны.

В декабре 2020 года в стране отдохнули 649 тыс. путешественников (это на 85% меньше по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее).

Если рассматривать год в целом, то самыми успешными месяцами с точки зрения туризма для Испании стали "допандемические" январь и февраль, в каждый из которых прибыло более 4 млн путешественников. В апреле и мае страна не приняла ни одного иностранного туриста. В июле-августе поток немного восстановился и составил около 2,4 млн в каждый из месяцев. Затем число туристов вновь пошло на спад.

Больше всего путешественников в 2020 году приехало из Франции - 3,9 млн (-65,2%). Следом идут Великобритания - 3,2 млн (-82,4%) и Германия - 2,4 млн (-78,4%).

Наиболее популярными направлениями стали Каталония - ее посетили 3,9 млн туристов, Канарские острова - 3,8 млн, Андалусия - 2,7 млн, Валенсия - 2,5 млн, а также Балеарские острова - 1,72 млн и Мадрид - 1,7 млн.

Преимущественно путешественники проводили в Испании от 4 до 7 ночей, на втором месте по популярности - поездки на 8-15 ночей.