Лавров и Блинкен высказались за взаимодействие РФ и США против COVID

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора затронули тему взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Министр и Госсекретарь высказались за налаживание взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая сотрудничество в разработке и совершенствовании вакцин", - говорится в сообщении МИД РФ.

Там отметили, что Блинкен также затронул тему оппозиционера Алексея Навального. "В связи с затронутой Блинкеном ситуацией вокруг Навального министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации", - говорится в сообщении.

При этом Лавров "обратил внимание госсекретаря на проблемы, касающиеся преследования в США лиц, протестовавших в связи с результатами президентских выборов, и призвал к обеспечению транспарентности соответствующих судебных процедур".