В Йемене уничтожили дрон со взрывчаткой, летевший к саудовской границе
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене уничтожили в воскресенье беспилотник с закрепленной на нем взрывчаткой, который двигался в сторону южной саудовской границы, сообщает издающаяся в Лондоне межарабская газета Asharq Al-Awsat.
Издание цитирует выдержки из заявления представителя коалиционных сил полковника Турки аль-Малики, в которым говорится, что йеменские повстанцы-хуситы "намеренно нацелили беспилотник со взрывчаткой на мирных жителей и гражданские объекты".
Аль-Малики отметил, что хуситы запускают такие беспилотники регулярно. Так, в прошлом месяце была перехвачена и уничтожена "вражеская воздушная цель", двигавшаяся в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.