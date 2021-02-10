Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:11Заразились
на 09.02В России 3 998 216+15 019В мире 106 478 046+317 047

Байден не будет следить за слушаниями по импичменту Трампу

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник заявил, что не собирается смотреть слушания в сенате по делу об импичменте экс-президенту страны Дональду Трампу.

"Я не собираюсь смотреть это, у меня есть работа", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Овальном кабинете.

По его словам, от него на данный момент требуется "действовать решительно и быстро", чтобы не потерять ещё больше человеческих жизней из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Байден добавил, что уверен в способности сенаторов разобраться в теме импичмента.

Во вторник Сенат США приступил к слушаниям, по итогам которых определит, следует ли объявлять импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу.

Слушания начались с четырехчасовых дебатов о конституционности процесса импичмента.

США Дональд Трамп Джо Байден

Новости

Возобновился транзит газа через Литву в Калининградскую область

В Сенате США начались дебаты о конституционности импичмента Трампу

В Сенате США начались дебаты о конституционности импичмента Трампу

Еще две мутации коронавируса обнаружили в Великобритании

Что произошло за день: вторник, 9 февраля

Боррель счел, что доставил неудобство властям РФ разговорами о Навальном

Боррель счел, что доставил неудобство властям РФ разговорами о Навальном

Литовских политиков озадачила приостановка транзита газа через Литву в Калининград

Первый арабский космический аппарат успешно вышел на орбиту Марса

Первый арабский космический аппарат успешно вышел на орбиту Марса

Боррель допустил возможность новых санкций ЕС против РФ

Боррель допустил возможность новых санкций ЕС против РФ
Пандемия коронавируса

В ВОЗ сочли крайне маловероятным лабораторное происхождение COVID-19

В ВОЗ сочли крайне маловероятным лабораторное происхождение COVID-19

Эксперты узнали о модернизации ядерного потенциала КНДР за счет кражи криптовалюты

Эксперты узнали о модернизации ядерного потенциала КНДР за счет кражи криптовалюты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');