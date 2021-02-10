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Кипр 1 марта возобновит выдачу туристических виз россиянам

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Кипр 1 марта возобновит выдачу туристических виз для граждан РФ, оформить ее можно будет онлайн, сообщил "Интерфаксу" атташе по туризму посольства Кипра в РФ, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу.

"Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, то республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян. Оформить ее можно онлайн. Кроме того, Кипр отменяет карантин для всех прибывающих иностранцев", - сказал он.

Три категории туристов

Как напомнил Димитриу, с 1 марта Кипр разделит страны мира на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом в них. Представителям стран "красной категории" понадобятся ПЦР-тест для въезда (не ранее чем за 72 часа до поездки) и еще один по прибытии. Странам из "оранжевой зоны" потребуется только один тест для въезда. Туристам из стран "зеленой категории" анализы для въезда не понадобятся. Тесты на коронавирус туристам придется проходить за свой счет, однако выборочное тестирование пассажиров по прилету, которое будет проводить Кипр для граждан из любой страны, будет бесплатным.

"Страны будут перемещаться между категориями в зависимости от их эпидемиологического состояния", - добавил он.

Кроме того, все прибывающие на Кипр должны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за 24 часа до вылета. Там же можно заранее забронировать тест на COVID-19 (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса).

Как отметил представитель Минтуризма Кипра, путешественники, у которых тест на коронавирус дал положительный результат, будут отправлены на лечение, а расходы на проживание, еду, питье и лекарства возьмет на себя правительство.

Кипр Димитрис Димитриу Коронавирус

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