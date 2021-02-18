Кипр ввел цветовое кодирование для стран по скорости распространения COVID-19

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Кипр с 1 марта планирует открыть свои аэропорты для прибывающих из-за рубежа и вводит цветовое кодирование для стран в зависимости от темпов распространения в них COVID-19.

Кипр вводит так называемую систему светофоров для государств-членов ЕС и третьих стран, таких как Великобритания, Россия и Израиль.

Как сообщили местные власти, все прибывшие с 1 по 31 марта из "зеленых" стран должны сдать бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии, а с 1 апреля это требование будет отменено.

Лица, прибывающие из "желтых" стран, нуждаются в ПЦР-тесте за 72 часа до поездки. Тем же, кто прибывает из страны "красного" уровня, необходимо сдать ПЦР-тест дважды - до отправления и после прибытия на остров.

Министерство транспорта Кипра также заявило, что продлевает до 31 марта обязательный семидневный карантин для прибывших из Соединенного Королевства.

Отмечается, что обозначение стран будет пересматриваться еженедельно.