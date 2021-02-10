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США подготовят санкции против лидеров военного переворота в Мьянме

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду объявил о подписании указа, который позволит его администрации незамедлительно начать подготовку санкций против лидеров военного переворота в Мьянме.

"Сегодня я подписал новый указ, позволяющий нам немедленно ввести санкции против военных лидеров, которые руководили переворотом, против их бизнес-интересов и близких родственников", - сказал он.

Байден пообещал, что США на этой неделе определят первые цели будущих санкций. Кроме того, он упомянул ужесточение экспортного контроля в отношении Мьянмы и замораживание американских активов, которые приносили бы выгоду правительству этой страны. В то же время он заявил о сохранении американской поддержки здравоохранения Мьянмы и ее гражданского общества.

Он отметил, что Вашингтон предпримет действия с целью лишить лидеров военного переворота доступа к правительственным фондам Мьянмы на сумму в $1 млрд, которые находятся в ведении США.

Также он призвал лидеров переворота освободить задержанных политиков, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи. Президент США добавил, что Вашингтон готов к дополнительным ограничительным мерам, и что он будет работать с партнерами для расширения списка стран, присоединившихся к инициативам Вашингтона в отношении Мьянмы.

Военный переворот в Мьянме

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.

Джо Байден США Мьянма

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