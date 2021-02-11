Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:56Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

ВОЗ призвала европейцев не спешить радоваться из-за старта вакцинации

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг призвали жителей европейских стран не поддаваться ложному чувству безопасности в связи с началом кампаний по вакцинации против коронавируса COVID-19, передают европейские СМИ.

"На данный момент подавляющее большинство европейских стран остаются уязвимыми", - сказал глава регионального подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

Клюге добавил, что на данный момент образовалась "тонкая грань между надеждой на вакцину и ложным чувством безопасности".

"Вакцины необходимы, но на данный момент их слишком мало для успешной борьбы с пандемией", - заявил Клюге.

Кроме того, он предостерег государства, рассматривающие возможность ослабления ограничений, от поспешных решений.

Он также повторил призыв к справедливому распределению вакцин между государствами для охвата и бедных стран: это необходимо для снижения рисков появления новых опасных мутаций коронавируса.

Хроника коронавируса. Февраль.

12
В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил9 февраля. Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион.8 февраля. Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил
Хроника 09 января 2020 года – 11 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Европа Ханс Клюге Коронавирус

Новости

Премьер Польши выступил за прекращение проекта "Северный поток 2"

Премьер Польши выступил за прекращение проекта "Северный поток 2"

Лукашенко допустил возможность фальсификаций на прошлогодних выборах

ЕС начал обсуждать санкции против РФ за ситуацию с Навальным

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу

Лукашенко назвал условие для развития Союзного государства

Лукашенко назвал условие для развития Союзного государства

FT узнала о попытке Microsoft купить Pinterest

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд

"Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб.

"Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб.
Пандемия коронавируса

Латвия закрылась на въезд из-за пандемии

Uber снова зафиксировал убыток в IV квартале

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');