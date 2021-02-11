ВОЗ призвала европейцев не спешить радоваться из-за старта вакцинации

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг призвали жителей европейских стран не поддаваться ложному чувству безопасности в связи с началом кампаний по вакцинации против коронавируса COVID-19, передают европейские СМИ.

"На данный момент подавляющее большинство европейских стран остаются уязвимыми", - сказал глава регионального подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

Клюге добавил, что на данный момент образовалась "тонкая грань между надеждой на вакцину и ложным чувством безопасности".

"Вакцины необходимы, но на данный момент их слишком мало для успешной борьбы с пандемией", - заявил Клюге.

Кроме того, он предостерег государства, рассматривающие возможность ослабления ограничений, от поспешных решений.

Он также повторил призыв к справедливому распределению вакцин между государствами для охвата и бедных стран: это необходимо для снижения рисков появления новых опасных мутаций коронавируса.